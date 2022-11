Castel Volturno Caserta | raid punitivo dopo rissa | 38enne ucciso per sbaglio

commenta Omicidio a(Caserta). Un uomo di 53 anni ha ucciso a coltellate un 38enne, Luigi Izzo, davanti alla moglie nella serata di sabato. Secondo quanto emerso, l'omicidio sarebbe avvenuto 'per sbaglio':...Luigi Izzo, 38 anni, barbiere, lascia 3 figli. Dopo la lite in un bar la spedizione punitiva. Fermati padre e ...Il sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato ha disposto il fermo per l'uomo responsabile dell'omicidio del barbiere Luigi Izzo, ..."Solo indignazione e sgomento si può provare di fronte all'ennesimo atto di violenza accaduto a Castelvolturno." Commenta così il deputato Marco Cerreto di Fratelli d'Italia, dopo aver appreso la noti ...