Castel Volturno Caserta | Luigi Izzo ucciso a coltellate davanti alla moglie

(Di domenica 6 novembre 2022), 38 anni, barbiere, lascia 3 figli. Prima la lite in un bar poi la spedizione punitiva. Due persone in ...

Luigi Izzo, barbiere di 35 anni e padre di tre figli, è stato ucciso questa notte a coltellate al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L'omicidio è avvenuto a, in provincia di Casera: secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava discutendo animatamente con un giovane di 27 anni all'interno di un locale della zona. Poi, per evitare che la ...Dopo una lite per futili motivi davanti ad un bar, Luigi Izzo è stato ucciso durante una spedizione punitiva. Omicidio a. Dopo una lite per futili motivi davanti ad un bar, Luigi Izzo è stato ucciso dal padre del ragazzo con cui aveva litigato , durante una spedizione punitiva. Omicidio, ...Un 35enne è stato ucciso, la notte scorsa, per strada a Castel Volturno, nel Casertano. Luigi Izzo, di professione barbiere, è stato colpito da una serie di coltellate mentre litigava con un giovane d ...La vittima si chiama Luigi Izzo e aveva 38anni. Ucciso davanti casa e davanti alla moglie, dal papà di un ragazzo di 27 anni ...