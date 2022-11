Cartelle esattoriali | nuovo saldo e stralcio e cancellazione sotto i 1 000 euro | ecco come funzionerà

... la Quota 41 per le pensioni, la riduzione delle imposte sui premi di produttività, lo stralcio delle, il controverso intervento sul reddito di cittadinanza. Non è facile ..., nuovo saldo e stralcio e cancellazione sotto i 1.000 euro: ecco come funzionerà Il taglio introdotto dal governo Draghi risparmia solo le spese sanitarie e quelle sui mutui per ...L’obiettivo è chiudere i conti con il passato cancellando una montagna di cartelle esattoriali di importo medio-basso e poi ripartire con la riforma fiscale. Il governo pronto a ...Stampa Pioggia di cartelle esattoriali in arrivo per gli automobilisti salernitani morosi. Si tratta di contravvenzioni al codice della strada non pagate e che risalgono al trimestre luglio settembre ...