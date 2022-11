Carolina Rosi | «Papà mi ha insegnato ad andare sempre avanti»

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 novembre 2022) I film di Francesco? «Un Bignami di 60 anni di Storia italiana. Un cinema come oggi non si vede più ma non è affatto datato: le tematiche, purtroppo, sono attualissime. E il “linguaggio” è stato d’ispirazione per chi è venuto dopo» spiega la figlia, annunciando le iniziative che celebreranno il centesimo anniversario della nascita del regista, il 15 novembre. A Torino, il Museo del Cinema organizzerà una mostra e un convegno incentrati sulle pellicole del “filone sociale” (Salvatore Giuliano, Le mani sulla città, Uomini contro, Il caso Mattei, Cristo si è fermato a Eboli), più una retrospettiva. La Rai ha in programma una maratona, La nave di Teseo pubblicherà i suoi taccuini e la natìa Napoli lo ricorderà all’Accademia delle Belle Arti con le foto dal set di C’era una volta, tratto dalle novelle di Basile, con Sophia Loren e Omar ...