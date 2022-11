Canne di bambù usate come segnaletica stradale | accade nel Casertano FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Città Domizia, a firma del presidente Cesare Diana. La nota – Chi fa da sé, fa per te. Si è sempre detto. Gli abitanti di via Veneto, in Castel Volturno, hanno preso alla lettera questo proverbio se prendiamo in considerazione le caditoie posizionate lungo la carreggiata, nel punto limite che conduce alla vicina Villa Literno. Se è vero che la manutenzione non è un optional, è altrettanto vero che viene a crearsi, a fronte del contatto con la pioggia, un vero e proprio tappo melmoso. Lo straripamento porta al riversamento del materiale sul manto, con tanto di cattivo odore e, susseguente, pericolo per gli utenti della strada. “Da ormai qualche anno mi viene segnalato il problema dai residenti della zona – afferma Cesare Diana, presidente del comitato Città ...