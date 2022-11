Calciomercato Juventus | nome nuovo per la difesa | dall’Inghilterra

(Di domenica 6 novembre 2022) In casasi lavora a quello che sarà il futuro della squadra sul piano sportivo. L’idea sembra essere quella di una rivoluzione in molti ruoli chiave della rosa, soprattutto nel reparto arretrato, dove sembra esserci maggiore difficoltà. Molti sono i nomi che circolano in queste ore, su tutti secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, quello che fa più gola agli uomini di mercato bianconeri è il difensore brasiliano dell’Arsenal Gabriel. Arsenal GabrielGabriel, tutti i dettagli Il forte difensore brasiliano è stato già accostato ai bianconeri durante la passata sessione di mercato, dove Cherubini e Nedved avevano individuato nel centrale ex Lille il sostituto ideale di De Ligt passato al Bayern Monaco, ma la trattativa saltò a causa delle pretese economiche del club inglese troppo ...

Eurosport IT

, effetto domino Dalot: la mossa del Barça per Martinez Arnau Martinez ©LaPresseEcco perché il profilo di Dalot - ad esempio - è ritornato a ruotare con una certa insistenza in ...- Inter X2/multigol 1 - 3 (quota 2,00) Roma - Lazio 1X/multigol 1 - 3 (1,80) Marsiglia - Lione X2/multigol 1 - 3 (2,45) Southampton - Newcastle 2 (1,80) Quaterna da 15,8 volte la posta Calciomercato, Juventus e Roma su Gimenez dell'Atletico Madrid, costa 40 milioni. Mourinho verso il rinnovo fino al 2025 Remy Bensebaini piace sia a Inter che Juventus: sul mercato potrebbe delinearsi un derby d'Italia per il terzino del Moenchengladbach che è ...Contro l'Inter sarà la 51esima in panchina per il tecnico, che non ha mai schierato la medesima squadra, un po' per le assenze e un po' per una confusione tecnico-tattica ...