Calcio | Serie A Italiano ' squadra in grande crescita'

(Di domenica 6 novembre 2022) "Siamo felici di questa continuità". GENOVA - "Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare la differenza in ogni partita. Sono contento per i ragazzi che hanno ...

RaiNews

TORINO - L'allarme per Dusan Vlahovic suona sempre più forte. Il centravanti bianconero non se l'è sentita di rispondere presente per il big match contro l'Inter alzando bandiera bianca. Il problema, ..."Siamo felici di questa continuità". GENOVA - "Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare la differenza in ogni partita. Sono contento per i ragazzi che hanno ... Calcio Serie B: Como-Venezia, segui la diretta testuale 'Siamo felici di questa continuità'.GENOVA (ITALPRESS) - 'Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare ...MILANO - Inzaghi l’anti-Juve. Ovvio che sia un’etichetta difficile da sostenere, tenuto conto che il bilancio delle sfide con la Signora è comunque negativo: 7 vittorie contro 9, in 18 incroci. Ma res ...