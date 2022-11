Calcio | Gotti | con Milan batosta che fa restare male

Ha avuto un problema fisico all'inizio, poi una febbre un po' lunga - racconta- già nel post Fiorentina contemplavo l'idea di farlo giocare ma non gliel'ho detto fino ad un secondo prima per ...La squadra di Pioli sale a 29 punti e scavalca cosi l'Atalanta al secondo posto riportandosi a sei lunghezze di distanza dal Napoli capolista, mentre gli uomini di, senza vittorie dal 17 ...MILANO - " Abbiamo fatto fatica nel primo quarto d'ora come disposizione in campo. Diaz alle spalle dei centrocampisti ci ha aperto diverse volte. Poi con il passare dei minuti non ci siamo fatti port ..."Usciamo dalla sfida senza punti, così come alla fine della partita contro la Fiorentina di domenica scorsa che ha avuto un andamento ...