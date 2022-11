(Di domenica 6 novembre 2022) Per offrire un’esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il traffico web. Acconsenti ai nostri cookie se vuoi continuare a utilizzare il nostro sito web in maniera ottimale, questa è la nostra Cookie Policy, clicca qui. Fonte articolo e foto: www.acspezia.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Spezia Calcio Sito Ufficiale

... per risistemare l'ex caserma di Cisterna delsi aggiungono altri 4mila metri quadri di ... per il quale solamente facendo unsul loro stato attuale da mandare all'Unesco sarebbe ...Ecco ilufficiale. "Nuova seduta sul terreno diper i ragazzi di mister Thiago Motta in vista del ... C.S. Follo: il report di domenica 06 novembre Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...New session for coach Gotti's Eagles, in view of the challenge with Milan scheduled for Saturday night at the "Meazza". Morning session characterized by technical warm-up, technical-tactic exercises ...