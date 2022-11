Bundesliga | vittoria contro il Colonia e secondo posto in classifica per il Friburgo

Cambia la capolista della2022/2023 . Il Bayern Monaco, con ladi ieri, agguanta finalmente la leadership in virtù della clamorosa sconfitta dell' Union Berlino , che fin qui stava incredibilmente ......fino alla pausa invernale", ha spiegato il club, precisando che "la partecipazione al Mondiale in Qatar del nazionale canadese non è in pericolo". Uscito dal campo al 17' st nella...Cambia la capolista della Bundesliga 2022/2023. Il Bayern Monaco, con la vittoria di ieri, agguanta finalmente la leadership in virtù della clamorosa sconfitta dell’Union Berlino, che fin qui stava ...Lo strappo muscolare rimediato nella parte posteriore della coscia destra sabato a Berlino contro l'Hertha, non precluderà al jolly del Bayern Monaco, Alphonso Davies, la partecipazione ai Mondiali in ...