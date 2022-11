Braccio di ferro Ong - governo Geo Barents e Humanity1 | ' No a sbarco selettivo' Non lasceranno il porto

(Di domenica 6 novembre 2022) - Neldi Catania si trovano la Humanity One e la Geo. Secondo le disposizioni del Viminale sono stati fatti scendere solo i soggetti fragili: donne, bambini e persone in precarie ...

- Nel porto di Catania si trovano la Humanity One e la Geo Barents. Secondo le disposizioni del Viminale sono stati fatti scendere solo i soggetti fragili: donne, bambini e persone in precarie ...La motovedetta che ha notificato al comandante della Humanity 1 l'ordine (disatteso) di lasciare le acque territoriali dopo lo sbarco nel porto di Catania dei "fragili", donne e bambini, ha consegnato ...“L’Italia non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la responsabilità è europea ma la vita fei migranti va salvata perché il ...I medici italiani salgono sulla Geo Barents: parte il monitoraggio previsto dal governo e già approdano donne, bambini e bisognosi di cure. Ma le Ong insistono e chiedono sbarchi indiscriminati ...