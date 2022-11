(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Il passaggio verso il nuovo sistema della tv digitale terrestre è a rischio incentivi per i nuovi dispositivi in quanto igestiti dall’ex ministero dello Sviluppo economico (ora ministero delle Imprese e del made in Italy) sonoe c’è in gioco un possibile rifinanziamento, che in ogni caso però difficilmente vedrà la luce prima della legge di bilancio che entrerà in vigore all’inizio dei 2023. E’ quanto si segnala in un articolo “tv,per il nuovo digitale” de ‘Il Sole 24 Ore’ a firma di Carmine Fotina facendo riferimento al prossimo 20quando ci sarà una tappa intermedia del passaggio verso il nuovo sistema della tv digitale terrestre, quando ci sarà la completa dismissione della codifica Mpeg-2 e, dal giorno dopo, l’intera ...

Adnkronos

E' quanto si segnala in un articolo "tv,esauriti per il nuovo digitale" de 'Il Sole 24 Ore' a firma di Carmine Fotina facendo riferimento al prossimo 20 dicembre quando ci sarà una tappa ...... il più forte volano della ripresa, e a cui si aggiungono dal 2023 in avanti 2,5 miliardi di... La dote finanziaria, come abbiamo già anticipato, e il nuovodal terzo figlio in poi, per il ... Bonus Tv, fondi esauriti ma da 21 dicembre canali solo in HD (Adnkronos) - Il passaggio verso il nuovo sistema della tv digitale terrestre è a rischio incentivi per i nuovi dispositivi in quanto i fondi gestiti dall'ex ministero dello Sviluppo economico (ora mi ...TREVISO - Ottocento euro in più agli artigiani senza gravare sulle spese per il datore di lavoro. Le recenti modifiche normative consentono in via innovativa per l’anno ...