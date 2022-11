(Di domenica 6 novembre 2022) . Arriva una boccata d’ossigeno per molte famiglie italiane Il 2022 si sta per chiudere con una buona notizia per le famiglie italiane. Perché sta per arrivare ilda 600, erogato direttamente dai datori di lavoro per i loro dipendenti. Ora L'articolo proviene da Inews24.it.

...Comune di residenza e che permette alle famiglie di risparmiare sulledi luce e gas, con sconti applicati direttamente sul prezzo finale in bolletta per le famiglie interessate;...Con queste risorse che, prima di tutto, andranno a calmierare i costi delledi luce e gas. ... Pure nell'affermare che con l'Esecutivo di centrodestra si chiude la stagione deiquando ...Non c’è soltanto il taglio dal 110% al 90% della detrazione fiscale per i lavori effettuati con il Superbonus. Sul tavolo del governo c’è anche una misura ...Bonus bollette da 600 euro, adesso è tutto molto chiaro: come richiederlo. Arriva una boccata d'ossigeno per molte famiglie italiane ...