Bonus auto | ecco gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica - GUIDA

...spostarsi su due ruote può essere una reale opzione di mobilità sostenibile alternativa all'. ... Per noi è proprio il futuro ." Articoli più letti Chi riceverà il150 euro a novembre di ...Fringe benefit e altre agevolazioni in busta paga: il prossimo webinar fa il punto sulle ultime novità. Dal600 euro alleaziendali , passando per i buoni pasto e gli altri fringe benefit , sono molte le agevolazioni su cui si concentrerà il momento di studio. Quali sono gli aspetti che devono ...Bonus auto, tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica. Nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti ...Proprio in questo mese di novembre partono bonus molto interessanti per quello che riguarda il settore automobilistico. Come sappiamo le famiglie sono sempre più in difficoltà ma è anche il settore au ...