Bologna-Torino | Pellegri infortunio dopo 3 secondi | cosa è successo

(Di domenica 6 novembre 2022) Un. Pietro, attaccante del, è finito immediatamente k.o. nel match che i granata hanno perso 2-1 sul campo del. Al calcio d'inizio, il centravanti 21enne è partito per pressare i portatori di palla rossoblu.è scivolato e si è infortunato alla caviglia: il giocatore ha cominciato a zoppicare vistosamente e il tentativo di rimanere in campo si è rivelato inutile. La punta, quest'anno a segno una volta e a caccia del riscattouna serie interminabile di problemi fisici, ha dovuto alzare bandiera bianca e chiedere il cambio al 4?.

Pietro Pellegri si è infortunato alla caviglia dopo tre secondi dall'inizio di. Come mostrano le immagini di Dazn, l'attaccante della squadra ospite è scivolato nel primo cambio di direzione del match e ha iniziato a zoppicare. Ha provato a resistere in campo, ...