Bologna-Torino | le formazioni ufficiali | torna Arnautovic

(Di domenica 6 novembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 13a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Garzelli, e dal quarto uomo Chiffi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Banti. Calcio d’inizio alle 12:30 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Rispettivamente al decimo e al tredicesimo posto,si affronteranno in questo lunch match di Serie A per trovare tre punti preziosi per la classifica. Reduce da due successi di fila contro Lecce e Monza, il nuovodi Thiago Motta sembra aver ritrovato le giuste motivazioni. Nell’ultimo incontro nonostante la pesante assenza die lo svantaggio ...

si sfidano oggi alle 12.30, allo stadio Dall'Ara. In palio punti importanti per continuare a risalire la classifica. Le squadre, in ottima forma, sono entrambe reduci da successi: ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' tra ildi Thiago Motta e ildi Juric in tempo realeIlriceve ilin Emilia nel lunch match domenicale valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita tra due formazioni che vivono un buon momento di forma che sarà ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Tutto pronto al Dall’Ara per la sfida delle 12.30 fra Bologna e Torino. Nessuna sorpresa nelle formazioni del lunch match, con Thiago Motta e Juric che rispettano le indicazioni della vigilia. Per i p ...