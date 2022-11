Bologna-Torino 2-1 | Paro | “Condannati dai nostri errori Infortunio Pellegri ci ha condizionato”

(Di domenica 6 novembre 2022) Matteo, vice allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il: “Chiaramente l’veloce dihala partita. Karamoh ancora non conosce bene tutte le soluzioni di quel ruolo. Non siamo stati bravi a muovere il pallone, abbiamo commesso deglinel secondo tempo e loro ci hanno punito. Gli ingressi di Orsolini e Soriano hanno fatto la differenza”. Sul momento della squadra: “Non la definirei un limbo questa situazione. Noi pensiamo semplicemente a fare il meglio. Oggi sono stati fatti deglie speriamo di riprenderci nella sfida di mercoledì”. Sull’di: “Subito al via è partito in pressing e gli si è ...

