Bologna tappezzata con 150 poster di artiste contemporanee “infiammate” | l’iniziativa per la decima edizione di “Call for Artists” di Cheap

(Di domenica 6 novembre 2022) Un immaginario forte quello evocato da “for2022“, progetto artistico che porta nelle strade di150realizzati da. Un’azione collettiva per mettere a fuoco la città e riappropriarsi degli spazi urbani. Attraverso l’utilizzo di carta e colla,diventa così una mostra a cielo aperto. Alla suanumero dieci “for” di, il laboratorio permanente di arte pubblica riconosciuto a livello internazionale, invade i muri con i soggetti (corpi, oggetti, personaggi, ambienti) rappresentati da centinaia didi grafica, illustrazione, lettering, fotografia, collage e tecniche miste. Si sono cimentate su un ...

Il Fatto Quotidiano

Una doppia cartolina per: il volo d'uccello delle telecamere e gli scatti sovrumani dei ... con la "esse" delle Orfanelle trasformata ina una vera e propria torcida edi una sola ...Nuova iniziativa dell'Università diin attesa dell'udienza del 27 settembre in Egitto per la libertà di Patrick ... Bologna tappezzata con 150 poster di artiste contemporanee “infiammate”: l’iniziativa per…