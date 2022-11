Bologna | Orsolini | «Stiamo entrando nelle dinamiche del mister»

(Di domenica 6 novembre 2022) Le parole didopo la vittoria contro il Torino: «facciamo quello che ci chiede ile c’è entusiasmo» Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delsul Torino. Di seguito le sue parole. «É un momento in cui giochiamo bene, facciamo quello che ci chiede ile c’è entusiasmo. La piazza l’ha capito e a noi serviva solo tempo per capire le letture di gioco dell’allenatore.in quelle che sono le sue, con lui c’è un bellissimo rapporto e siamo tutti contenti: noi vinciamo e i tifosi sono contenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

A inizio ripresa Miranchuk va vicino al bis,trova invece il pari al 64 e nove minuti dopo Posch completa la rimonta per il definitivo 2 - 1 del. Comments comments- Torino: 2 - 1 Milinkovic Savic 5.5: illo mette alla prova già al primo minuto e si fa trovare pronto ma nel secondo tempo si fa battere dae Posch. Djidji 5.5: non demorde nel primo tempo ma poi il crollo è netto, peccato. Bologna, Orsolini e il salto del cartellone: va tutto storto! Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per la pubblicità e alcuni servizi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o clic ...Terzo successo consecutivo per la squadra di Thiago Motta. Granata in vantaggio poi risultato ribaltato Il Bologna ribalta il Torino nella ripresa e centra il suo terzo successo consecutivo. Alla rete ...