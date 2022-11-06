Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 10 del 07 Novembre 2022

Instagram'da takipçilerinden gelen itiraf ve sorulari yanitlayan psikolog Esra Ezmeci'den yine olay yaratacak paylasimlar geldi. Iste Esra Ezmeci'nin Instagram hesabina gelen itiraf ve sorulardan birk ...Apple'in her yil yenisi çikarttigi iPhone'da degisim rüzgarlari esecek gibi görünüyor. Apple'in üzerinde çalistigi yeni bir degisiklik ise ünlü isim Mark Gurman tarafindan bildirildi. Buna göre uzun b ...