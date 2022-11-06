Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 10 del 07 Novembre 2022

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Esra Ezmeci küçük dilini yuttu! Kendisi cevap veremedi: Sizce affetsin miInstagram'da takipçilerinden gelen itiraf ve sorulari yanitlayan psikolog Esra Ezmeci'den yine olay yaratacak paylasimlar geldi. Iste Esra Ezmeci'nin Instagram hesabina gelen itiraf ve sorulardan birk ...
iPhone'lar için müjde! Uzun süredir bulunan o özellik degisiyor: Küçük gibi görünse de etkisi büyük olacakApple'in her yil yenisi çikarttigi iPhone'da degisim rüzgarlari esecek gibi görünüyor. Apple'in üzerinde çalistigi yeni bir degisiklik ise ünlü isim Mark Gurman tarafindan bildirildi. Buna göre uzun b ...
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