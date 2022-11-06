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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 10 del 07 Novembre 2022

Bir Kucuk
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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 10 del 07 Novembre 2022 (Di domenica 6 novembre 2022) F?rat ha dichiarato a tutti il ??suo amore per Elif a spese di sua madre. Sebbene F?rat abbia lasciato Ümran e Sude in una situazione molto difficile, crede di fare la cosa giusta ascoltando il suo cuore. Elif è arrabbiata perché si ritrova improvvisamente nella posizione L'articolo proviene da MediaTurkey.
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