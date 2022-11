Bicamerale per le riforme | il governo tende la mano alle opposizioni

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 novembre 2022) “Finita la sessione di bilancio, con l'inizio del prossimo anno rilancerò, insieme ai capigruppo di maggioranza, la proposta di istituire una Commissioneper le”. Ad annunciarlo è il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista ad Avvenire, confermando il desiderio già espresso da Giorgia Meloni nelle scorse settimane: “Spero che l'opposizione vinca i pregiudizi e accetti il confronto. Lesono una grande questione che non vogliamo affrontare da soli. La soluzione per noi è unache sia varata con ampio consenso e che si dia un obiettivo preciso da portare a termine in tempi ragionevoli e definiti. Dall'opposizione ci sono aperture all'idea di intervenire con un rafforzamento del potere esecutivo. Non abbiamo un modello precostituito, guardiamo con ...