Benjamin Mascolo volta pagina dopo la rottura con Bella Thorne | ecco chi è la sua nuova fiamma Foto

(Di domenica 6 novembre 2022)ha trovato di nuovo l’amorelacon? Erano i primi giorni di giugno quando la modella ha pubblicato sui suoi profili social l’ufficialità della fine della relazione con il cantante, iniziata nel 2019. I due stavano infatti insieme da tre anni: da quell’incontro sul Lago di Como non si sono più lasciati. Talmente affiatati, che si è spesso parlato di nozze. “Oggi mi sono svegliata da sola” aveva tuonato come un fulmine a ciel sereno, senza dare troppe spiegazioni e specifiche. Ci aveva pensato poi il cantante modenese a prendere il microfono e a parlare per la primain tv della fine della love story, precisamente nei salotti di Verissimo: Ci siamo lasciati andare. In un certo senso è stato ...

Ma, a quanto pare, la storia d'amore tra Vivien ( Bella Thorne ) e Roy () era destinata ad incepparsi e a crollare. Nella nostra recensione di Time is Up 2 - Game of Love , infatti, ...Con Bella Thorne enei panni dei protagonisti, il film è il sequel di Time Is Up ed è disponibile in streaming su Prime Video . TRAMA Innamorati e desiderosi di scoprire il futuro ...