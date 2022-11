Beautiful Anticipazioni 7 novembre 2022 | Finn cade nella trappola di Sheila ma Steffy non demorde!

(Di domenica 6 novembre 2022) Scopriamo lediper la puntata del 7. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5,è molto preoccupato per sua madre mentreè certa che la Carter stia fingendo. La Forrester cerca di convincere il marito a lasciarla stare ma lui sembra non voler sentire ragioni.

7 novembre 2022: Finn difende sua madre Nella puntata didel 7 novembre 2022 vedremo Steffy molto in difficoltà . La ragazza non riuscirà a convincere suo marito a ...... ci svelano che il Forrester lascerà la Logan per Taylor , e Deacon , una volta scoperto, non perderà tempo: le chiederà di sposarlo davanti ad una Hope più che soddisfatta!