“Basta barricate | tratta con Putin” Nervosismo Usa | i retroscena del pressing su Zelensky

(Di domenica 6 novembre 2022) Il presidente americano Joe Biden starebbe, lontano dai riflettori, cercando di convincere Volodymyra negoziare con i russi abbandonando il pubblico rifiuto difeso pubblicamente. A scriverlo è il Washington Post citando «fonti vicine ai negoziati». I leader dell'Ucraina, invece, continuano a sostenere pubblicamente che si sederanno al tavolo dei colloqui solo quando il presidente russo Vladimirverrà rimosso dal potere. E questo non tanto per costringere davvero l'Ucraina a negoziare, ma per la preoccupazione che la guerra possa sfociare in un conflitto nucleare e per gli effetti sull'economia mondiale, ma soprattutto per «preservare la dignità morale agli occhi dei suoi partner internazionali» «La stanchezza in Ucraina è una realtà per alcuni dei nostri partner», ha detto un funzionario americano citato dal giornale a condizione di ...