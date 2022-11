Basket femminile | Serie A1 | Bologna abbatte Sesto San Giovanni nel big match Vittorie per Sassari | Venezia | Campobasso | Ragusa e San Martino di Lupari

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Si è disputata la settima giornata del massimo campionato italianodie dopo la vittoria di Schio con Moncalieri nell’anticipo di sabato sono scese in campo oggi tutte le altre formazioni. Ecco come è andata.– FAENZA 89-81 (OT) Partita dai molti volti quella vissuta a, dove le padrone di casa guidano per tutto il primo tempo, toccando anche il +11, ma nel terzo quarto ribalta tutto Faenza, con un parziale di 12-23 che manda le ospiti all’ultimo stop in vantaggio di due punti. Nel quarto quarto, dunque, grande equilibrio con le due formazioni che si alternano in vantaggio, Faenza tenta l’allungo, ma negli ultimi due minuti 4 punti di Makurat impattano il risultato sul 77-77 e si va ai supplementari. E nell’overtime si blocca Faenza, che dopo aver aperto le marcature subisce un parziale ...