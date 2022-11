Bari | il pubblico del Palaflorio incantato da Notre Dame de Paris

(Di domenica 6 novembre 2022) Con iltutto in piedi, ad intonare Il Tempo delle Cattedrali, cala il sipario sull'ennesima rappresentazione dideche, nel ventennale dall'esordio sulle scene italiane, sta girando le principali città italiane con, eccezionalmente per l'occasione, la presenza dell'intero cast originale del debutto del 14 marzo 2002. Nel ventennale torna il cast originale Anche la città di, nella location del, ospita, fino a lunedì 7 novembre, lo spettacolo musicale scritto, nella versione francese, da Luc Plamondon e, nella versione italiana, da Pasquale Panella, con le intramontabili musiche di Riccardo Cocciante. Uno spettacolo che ilattende e acclama a gran voce sin dalla presentazione dei principali attori protagonisti, quelli, ...

Comune di Bari

...Puglia - ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verdee ...2 diai 9 di Foggia, dai 14,4 metri quadrati di Taranto ai 9,6 di Lecce fino agli 11,9 metri quadrati ......Coldiretti Puglia - ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde...2 diai 9 di Foggia, dai 14,4 metri quadrati di Taranto ai 9,6 di Lecce fino agli 11,9 metri ... Avviso pubblico relativo al concorso per il conferimento di n 65 borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020 e n. 65 borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 per studenti che hanno frequentato scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie di Bari - Il progetto, promosso dall'assessorato alle politiche sociali, è in fase embrionale: nei giorni scorsi è stato formalizzato l'avviso pubblico con il quale, prossimamente, si procederà ad individuare ...E’ tornato a segnare Cheddira, autore di quasi metà delle reti biancorosse. Si pone ora un interrogativo: che accadrà se l’attaccante parteciperà ai mondiali con la sua Nazionale In ...