Barcellona | l’ultima di Piqué | l’omaggio dei compagni di squadra – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 novembre 2022) Gerardha giocato oggi la sua ultima gara ufficiale con la maglia deldeiblaugrana Gerardha disputato oggi contro l’Almeria la sua ultima gara da giocatore delprima del ritiro definitivo. Barcelona honouredby wearing his kit ahead of his final home match for the club ??? pic.twitter.com/t69rHGsxtW— •Football247.tv (@Football247tv) November 5, 2022 Il difensore spagnolo è stato omaggiato daidi, che hanno indossato una maglia in suo onore prima di scendere in campo come si può vedere dalleche spopolano sui social. L'articolo proviene da Calcio News 24.