Ballando con le Stelle | Giampiero Mughini contro Fabio Canino | Una frase del genere la dici a tua sorella

Leggi anche >le stelle, Wanda Nara ospite speciale:Selvaggia Lucarelli è già polemica La separazione Dopo essere stata protagonista del programma Rai,le Stelle , ...È iniziatail botto la puntata dile Stelle andata in onda ieri sera, sabato 5 novembre . Ad accendere gli animi ci ha pensato una confessione shock di Selvaggia Lucarelli su Dario Cassini. Tra i due già non corre buon ...Ieri sera, sabato 5 novembre, è andata in onda su Rai1 una nuova puntata di “Ballando con le stelle”. Ed anche questa settimana non si è persa… Leggi ...Una puntata ricca di colpi di scena quella di Ballando con le Stelle, tanto che anche Giampiero Mughini e Fabio Canino si sono duramente scontrati. Ecco cosa è successo.