Bagnaia si gioca il Mondiale di MotoGP | orario | come vederlo in tv e combinazioni

(Di domenica 6 novembre 2022) Ci siamo, non si torna più indietro: Francescoè atteso dall’esame finale di Valencia, in cui in palio c’è ildi. Il pilota piemontese della Ducati ci arriva con ottime chance, con i numeri che parlano chiarissimo: 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo dopo aver recuperato uno svantaggio di 91 sono un sintomo della crescita devastante della moto di Borgo Panigale, contestualmente alle evidenti difficoltà della Yamaha. Ma sul circuito di Ricardo Tormo tutto questo non conterà: il giudice supremo saràsempre la pista, l’asfalto, anche se Pecco può permettersi anche di fare qualche calcolo. Infatti,può “accontentarsi” di un quattordicesimo posto, che gli consegnerebbe il primo titolo iridato anche nel caso in cui El Diablo dovesse vincere sul tracciato della ...

La Juventus tifa per Francesco, che a Valencia si gioca il titolo piloti della Motogp all'ultima gara. 'Pecco' è di Chivasso, a 20 km da Torino. La gara di oggi del GP di Valencia deciderà l'assegnazione del titolo iridato della MotoGP. Due i contendenti ancora in gioco: l'italiano Pecco Bagnaia e il francese Fabio Quartararo che però arriva con 23 punti di svantaggio. Martin è alla terza pole consecutiva, Marquez è raggiante e vuole rischiare. Miller, infine, parla come un innamorato che, giocoforza, deve lasciare la sua fidanzata.