Bagnaia | Domizia Castagnini il segreto di ' Pecco' | chi è la fidanzata del neo campione del mondo di MotoGP

Castagnini ha 29 anni ed è una fashion buyer, con un ottimo seguito sui social. È originaria di Chivasso, lo stesso paese in provincia di Torino dove è cresciuto. Nonostante vivano ......MotoGP va a Francesco. E' un passaggio del testimone, raccolto con merito da 'Pecco', come la sorella Carola - sempre con lui sui circuiti, dove spesso lo segue anche la fidanzata...Quando nel 1997 Valentino Rossi vince il suo primo titolo mondiale, nella classe 125, in sella ad una Aprilia, a Torino pochi mesi prima nasce Francesco ...La passione di famiglia per off shore e cavalli, il primo giro in minimoto ad Alessandria e la prima gara a 8 anni: come Francesco Bagnaia è diventato ...