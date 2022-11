Bagnaia campione del mondo | una rimonta incredibile da -91 | il film della stagione di MotoGp 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Francescoè ildel. Eccolo servito il primo successocarriera in, rompendo un digiuno per la Ducati che tra i piloti durava dal 2007 con Casey Stoner. Una, quasi da, quella di Pecco. Piombato a -91 dopo il GP del Sachsenring, poi magicamente in testa di 14 punti dopo l’Australia, prima di chiudere i conti controllando nella gara del “Ricardo Tormo”. Il parziale schiacciante di 152-47 in suo favore in classifica, realizzato in quattro mesi tra gli appuntamenti di Germania (19 giugno) e Phillip Island (lo scorso 16 ottobre), lo ha definitivamente lanciato nell’olimpo dei vincitori. Distacco che gli ha così permesso di lanciare l’allungo in Malesia e di chiudere in Spagna — ...