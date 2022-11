Bagnaia campione del mondo MotoGp | anche nel torinese esplode la festa

(Di domenica 6 novembre 2022) 'del, seidel, come Valentino Rossi, come Casey Stoner con la Ducati '. Sono le urla dia Chivasso (Torino), per festeggiare Francesco 'Peccò, su Ducati , ...

Festa grande a Chivasso, la città del neocampione del mondo di motociclismo Pecco. In migliaia si sono radunati in piazza per assistere alla gara di Valencia sul maxischermo. Tanta tensione fino all'urlo liberatorio ...Peccodel mondo della MotoGP 2022 arrivando al nono posto nel Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento di questa stagione. Pecco porta l'Italia sul tetto del mondo a 13 ...VALENCIA - «Un titolo mondiale è sempre importante, c’è poco da dire: oggi Bagnaia ha gareggiato con intelligenza, perché doveva soprattutto arrivare in fondo ...I 23 punti di vantaggio sul francese Quartararo sono bastati per Pecco Bagniiai per agfgiudicarsi nell’ultimo appuntamento Motomondialie Motogp il titolo di Campione del Mondo. Fabio Quartararo, ha ta ...