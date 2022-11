Avatar 2 | James Cameron pronto a bloccare i sequel qualora il film vada male al botteghino

Leggi su screenworld

(Di domenica 6 novembre 2022)ha dichiarato di volerla realizzazione del franchise– La via dell’acquaal. Il nuovodel regista dei record è uno dei più attesi dell’anno e si prepara a uscire nelle sale di tutto il mondo. Dal momento cheè il detentore del record delcon il maggiore incasso di tutti i tempi, è norcircondare il suodi attese notevoli. La possibilità che– La via dell’acqua non abbia successo, però, è sempre presente, a maggior ragione in un periodo come questo che stiamo attraversando in cui moltissimi titoli faticano ad andare bene al. Il ...