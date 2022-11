Gazzetta

Una vita tra le (belle) macchine. Ma una 'carriera' da guidatore iniziata con la Fiat 500 di famiglia.Lamborghini, figlio di Ferruccio, parla del padre e della sua nbsp; passione per le auto all'anteprima del filmdiretto da Robert Moresco con Frank Grillo e Gabriel Byrne. ...Una vita tra le (belle) macchine. Ma una 'carriera' da guidatore iniziata con la Fiat 500 di famiglia.Lamborghini, figlio di Ferruccio, parla del padre e della sua nbsp; passione per le auto all'anteprima del filmdiretto da Robert Moresco con Frank Grillo e Gabriel Byrne. ... Autovelox, Tonino Lamborghini: "Sulla Miura con papà" Il sindaco Lepore incassa in consiglio comunale la disponibilità al dialogo della Leg. FdI contraria, ma opposizione preoccupata per ...Adesso lo scontro frontale è davvero assicurato e garantito. Favorevoli e contrari, guelfi e ghibellini, adesso è davvero ufficiale la guerra ideologica tra c ...