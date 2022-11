Aurora Ramazzotti tra incubi notturni e felici passeggiate in montagna

ha scelto di postare, per la prima volta dall'annuncio della sua gravidanza, uno scatto integrale in bikini, per mostrare il pancione che cresce . La giovane conduttrice, che aspetta ......che le forme dellasiano ormai accentuate: lo dimostra la foto scattata allo specchio, in reggiseno e pantaloni comodi, mentre tiene in posa una maschera al viso. Già in precedenza...Aurora Ramazzotti è incinta ormai da qualche mese. L’annuncio della sua gravidanza ha subito fatto il giro dei social, dopo che è arrivata la conferma da parte della diretta interessata. Eppure, pare ...Avrebbe potuto scegliere una posa più languida o un look più ricercato, ma non sarebbe stato nel suo stile da sempre schietto e ironico: Aurora Ramazzotti ha pubblicato per la ...