Aumento stipendio | giorni decisivi | Valditara ha promesso risorse per la scuola Meloni pensa al caro energia I sindacati attendono ma dalla manovra forse nemmeno le briciole previste

(Di domenica 6 novembre 2022) Sonoquelli che ci apprestiamo a vivere. Sarà probabilmente tutto il mese di novembre il primo grande banco di prova del nuovo Governo: per la, in particolare per il rinnovo contrattuale, ci saranno buone notizie di fine anno? L'articolo .

Orizzonte Scuola

L'Istituto nazionale di statistica spiega anche come non ci sia stato nessun incremento sostanziale diper alcune categorie che hanno risentito di più dell'medio delle spese pro ...L'effettivodelloaveva poi generato un ulteriore incremento di un quinto di punto. Tuttavia, dopo quattro anni dall', il miglioramento della soddisfazione professionale era ... Aumento stipendio, Barbacci (Cisl Scuola): “Servono i 300 milioni dal MOF per arrivare alle 3 cifre. Arretrati Si otterranno quando si firmerà il contratto” [VIDEO] SAN BENEDETTO - «L’imprenditorialità deve in questi periodi difficili mettersi a servizio della comunità», l’invito che arriva dal consigliere di ...Il nuovo governo ha dato il via libera per l’aumento dello stipendio dei consiglieri comunali di Roma. La delibera è stata protocollata giovedì ed eliminerà il meccanismo relativo ai gettoni di presen ...