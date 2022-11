Attenzione al nuovo SMS PosteInfo per PostePay bloccata nella truffa di novembre

(Di domenica 6 novembre 2022) Ci risiamo con unSMSin circolazione anche in queste ultime settimane del 2022. Proprio quest’anno non è stato avaro di tentativi di truffe a nome di Poste Italiane e ai danni di ignari cittadini pronti a credere ai messaggi di alert in arrivo sui loro telefoni. L’istituto finanziario è vittima, suo malgrado, di una nuova campagna di phishing fatta sfruttando la notorietà dei suoi prodotti: in quest’ultima, si punta tutto sulla, ossia la carta prepagata in uso da parte di milioni di italiani. Cosa dice l’ultimo SMSora in voga? Seguendo uno schema comune a molte comunicazionildine del passato, nel messaggio si fa riferimento al blocco della cartaper anomalie tecniche in corso. Il ricevente dell’alert viene dunque invitato a ...

