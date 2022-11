Atalanta-Napoli | Di Lorenzo esulta | la frase in napoletano esalta i tifosi – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 6 novembre 2022) Giovanni Didopo, il capitano degli azzurri ha postato una immagine su instagram per festeggiare. Il difensore è rimasto in campo ancora una volta per tutto il match, giocando una partita complicatissima che si è disputata a velocità e intensità davvero incredibili. Questo fa capire ancora di più il valore della vittoria dela Bergamo.Spalletti a fine gara ha parlato di tre punti importantissimi per la sua squadra: in questo modo tiene a distanza il Milan che insegue a sei punti, ma ricaccia anche l’a otto punti di distanza. Ovviamente il campionato è ancora molto lungo, ma ilha accumulato già un buon vantaggio che da almeno più sicurezza a Spalletti.domina in trasferta: annientate le big, ...