Atalanta battuta nel risultato | ma non nel gioco nella sfida col Napoli

Leggi su bergamonews

(Di domenica 6 novembre 2022) L’escenelma non nelal vertice con il. Gli azzurri vincono per 2 a 1, ma la Dea dimostra di non essere per nulla inferiore ai partenopei, mettendoli più volte alle corde con una prestazione di alto profilo. Nei primi venti minuti la formazione nerazzurra domina il match sfiorando prima il vantaggio e poi raggiungendolo per un sacrosanto rigore concesso e trasformato da Lookman. Ma ilè una grande squadra e prima Osimhen pareggia il conto, poi serve l’assist per il vantaggio napoletano. Un vero peccato, perché ilfinalizza di fatto le uniche due occasioni capitatele.ripresa gli uomini di Gasperini giocano alla morte e onestamente meriterebbero il ...