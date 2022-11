Aston Villa | Emery stende lo United | «Tifosi e squadra fantastici Ma Coutinho…»

(Di domenica 6 novembre 2022) Il tecnico esulta dopo la vittoria al debutto contro il Manchester: «Tutto fantastico. Coutinho? Ecco quando rientra» L’dimanda al tappeto il Manchesterall’esordio. Le parole del tecnico dopo la vittoria per 3-1: LA GIOIA – “Isono statia supportarci e i giocatori sono stati altrettantocon il piano partita. Il prossimo passo è prendere fiducia, iniziare con energia. Per il modo in cui abbiamo giocato tutti i 90 minuti possiamo essere ottimisti, ma dobbiamo continuare a migliorare. Coutinho? Ha una lesione muscolare al quadricipite Non so quanto starà fuori, tornerà dopo la pausa”. (Ashley Preece). L'articolo proviene da Calcio News 24.

