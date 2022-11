Ascolti TV 5 novembre | Ballando con le stelle contro Tu si que vales | ecco chi ha vinto la prima serata

Redazione Sorrisi Canale 5 " Tú Sí Que Vales ": 4.418.000 spettatori (share 29%). Rai1 " Ballando con le Stelle ": 3.782.000 spettatori (share 25.1%). Rai2 "Blue Bloods ": 860.000 spettatori (share 4,...Tu Si Que Vales è diventato il programma da battere. Milly Carlucci e Ballando con le Stelle hanno realizzato il 25,1% di share. Per Maria De Filippi & co e Tu Si Que Vales non ce n'è davvero più per ...È lì che si sono recati i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Hanno ascoltato il proprietario dell’abitazione verso la quale sono stati esplosi i proiettili - un macellaio 40enne - uno ...Tu Si Que Vales continua ancora a fare presa tra il pubblico. Insegue invece Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle.