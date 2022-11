ASCOLTI TV 5 NOVEMBRE 2022 | NETTA RISALITA SIA PER TU SI QUE VALES 29% | CHE PER BALLANDO CON LE STELLE 25 | 1% | VERISSIMO 19 | 7%+18 | 8% | ITALIA SÌ 15 | 4%+16 | 7% | TV TALK 10%

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 6 novembre 2022)TV 5· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè Mini + S. Messa del Papa – 137 10.00 + xTg1 + Dialogo – xIn Famiglia – 1176 21.00 + 1138 21.20Buongiorno Benessere – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – 2443 19.80Tg1 – xon The Road – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – 745 7.70 + 909 9.50Sì! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTutti in Pista – xCon le– 3782 25.10 x x xWhen the World Watched – x Prima Pagina – xTg5 – 1433 26.14X-Style – 721 12.93Il Cerchio della Vita – 526 10.15Viaggiatori – 505 9.77Forum (R) – 1235 15.37Tg5 – 2893 21.02Beautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. ...