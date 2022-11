Arte | Sangiuliano | ' dimostrazioni per clima contro opere sono atti vandalici e insensati'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov (Adnkronos) - Lea favore delnei musei e che coinvolgonod'di vandalismo, non centra niente con la cultura". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaroa SkyTg24. "Se uno ha a cuore l'ambiente, anche iotra questi, deve pensare che la tutela dell'ambiente non significa solo la tutela della natura ma di tutto ciò che l'umanità ha prodotto nella storia, anche Leonardo, Michelangelo, Giotto, Van Gogh. Si tratta di, anche con motivazioni nobili, non è il mondo questo", ha spiegato.

Ministero della cultura

La ministra francese ha pure aggiunto che attaccare 'delle opere d', dei capolavori dell'... Borghi è stanco degli attivisti Il ministro della Cultura italiano, Gennaro, dopo il blitz di ......istituti cioè nei quali è già da tempo presente l'insegnamento della sorella storia dell'. Non ... Non interessa un simile disegno al suo collega ministro della Cultura, GennaroNon ... Van Gogh, Sangiuliano: azione ignobile, arte va difesa e non attaccata Roma, 6 nov (Adnkronos) – Le dimostrazioni a favore del clima nei musei e che coinvolgono opere d’arte sono “atti di vandalismo, non centra niente con la cultura”. Lo ha detto il ministro della Cultur ...Tirare zuppe e torte sulle opere d'arte per protestare contro il cambiamento climatico o invocare la salvezza della Terra dall'inquinamento ...