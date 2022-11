Arrestato il “Madoff delle sneaker” | ha guadagnato 300 milioni di dollari truffando i suoi clienti con uno schema Ponzi

(Di domenica 6 novembre 2022) Un commerciante di scarpe da ginnastica è statoin Oregon con l’accusa di aver300diattraverso uno. L’uomo è stato subito soprannominato “il“: il riferimento è a Bernard, il famoso banchiere e truffatore statunitense che fu condannato a 150 anni di carcere per unapiù grandi frodi finanziarie di tutti i tempi. Michael Malekzadek, questo il nome dell’uomo, aveva elaborato un sistema (quasi) infallibile: vendeva in preordine scarpe di lusso che non possedeva. Così ha compiuto unatruffe più consistenti nel settore della ...

Il Fatto Quotidiano

È statoin Oregon il 'delle sneaker ', un commerciante di scarpe da ginnastica di lusso accusato di aver guadagnato 300 milioni di dollari truffando i suoi clienti grazie ad uno ...Girava per la sua villa con una bicicletta firmata da 30.000 dollari, sfoggiava orologi Girard - Perregaux e in garage aveva una collezione di . È statoin Oregon il 'delle sneaker', un commerciante di scarpe da ginnastica di lusso accusato di aver guadagnato 300 milioni di dollari truffando i suoi clienti grazie ad uno schema Ponzi. ... Arrestato il “Madoff delle sneaker”: ha guadagnato 300 milioni di dollari truffando i suoi… Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Girava per la sua villa con una bicicletta firmata Louis Vuitton da 30.000 dollari, sfoggiava orologi Girard-Perregaux e in garage aveva una collezione di Ferrari. È stato arrestato in ...