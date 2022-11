Armi a Kiev | Crosetto | “Da Conte intercalare da bullo di quartiere” La replica del leader M5s | “Lui è bullo della democrazia”

(Di domenica 6 novembre 2022) “di”. ““. Duro botta e risposta a distanza tra il ministroDifesa Guidoe il presidente del M5s Giuseppe. Il tema? Il sesto invio didell’Italia all’Ucraina, al centro di un dibattito iniziato nei giorni scorsi, continuato ieri in occasionemanifestazione di Roma per la pace e continuato oggi prima sulle pagine dei quotidiani e successivamente sui social. L’attacco del ministro di Fratelli d’Italia sul CorriereSera di oggi, dove ha detto che quello di“sembra l’di undipiù ...

In Italia, il dibattito politico infuria dopo le manifestazioni per la pace di Roma e Milano con Giuseppe Conte ad attaccare il governo: niente piùsenza un dibattito in Aula. L'...'Esiste una legge votata anche dal Movimento 5 Stelle e dallo stesso Giuseppe Conte che da' mandato fino al 31 dicembre al governo italiano di inviareed equipaggiamento in soccorso del popolo ucraino che è stato duramente colpito dall'esercito russo'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ospite del Caffè della ...“Bullo di quartiere”. “Bullo della democrazia“. Duro botta e risposta a distanza tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente del M5s Giuseppe Conte. Il tema Il sesto invio di armi del ...Che cosa sarebbe successo se, di fronte all’invasione dell’Ucraina, giunta fino a Kiev, Zelenski fosse fuggito, o si fosse arreso O la Nato non gli ...