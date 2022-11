Arisa e Andrea Di Carlo | il vero motivo della rottura | parla lui

... il manager di molti personaggi dello spettacoloDi Carlo ha detto la sua su molte cose, da Memo Remigi e la tanto discussa pacca sul posteriore a Jessica Morlacchi a un'inedita, sua ex ...C'è stato un momento in cuiDi Carlo sembravano destinati a sposarsi, anzi lei di fatto lo aveva annunciato. Il tutto dopo una storia che durava da pochi mesi. Ma prima dei fiori di arancio, a pochi passi dall'...Andrea Di Carlo svela il vero motivo che l'ha spinto a mettere fine alla sua storia d'amore con Arisa, ecco cosa ha detto il noto manager.Il manager Andrea Di Carlo in un'intervista dice la sua sulla pacca sul sedere di Memo Remigi ma soprattutto sulla sua ex Arisa, che definisce in molti modi fra cui una bomba sexy.