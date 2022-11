Luce

Quando si porta l'apparecchio acustico non si deve più provare disagio o imbarazzo. E da Pistoia arriva l'appello dell'esperto audioprotesista ...In Italia il 12,5% della popolazione in Italia soffra di perdita dell'udito, ma solo pochi utilizzano l'apparecchio acustico. Ma dopo la pandemia qualcosa è ... Apparecchi acustici: "Basta con la vergogna: la sordità si combatte con la cultura del sentire" - Luce In Italia il 12,5% della popolazione in Italia soffra di perdita dell’udito, ma solo pochi utilizzano l'apparecchio acustico. Ma dopo la pandemia qualcosa è cambiato ...Il 12,5% della popolazione in Italia ha difficoltà di udito, ma appena il 4,4% utilizza un apparecchio acustico. L'impatto della pandemia ...