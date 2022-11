Antonio Albanese | quanto costa una cena nel suo ristorante?

(Di domenica 6 novembre 2022)unaneldi? L’attore e regista ha un noto locale di Milano, uno dei più in voga negli ultimi anni: ecco tutti i prezzi. Molti sono i vip che prima, durante o dopo la loro carriera decidono di investire nella ristorazione. C’è chi si occupa della gestione, chi è solo socio dell’attività oppure chi si mette alla prova dietro i fornelli. foto AnsaNon è questo il caso di, celebre comico e attore molto versatile che ha deciso di diventare socio di un famosodi Milano, ovvero il Ratanà. Tra gli artisti che hanno deciso di aprire untroviamo anche Sophia Loren e Patrizio Rispo di Un Posto al sole. La cucina è sicuramente ...

NT+ Diritto

... su TikTok i video condivisi sono degli spezzoni di alcune delle ospitate più significative ma anche più 'leggere' del programma: Chiara Ferragni,, Fedez, Fiorello, ma pure Liliana ... Antonio Albanese entra in BonelliErede | NT+ Diritto Quanto costa una cena nel ristorante di Antonio Albanese L'attore e regista ha un noto locale di Milano, uno dei più in voga negli ultimi anni: ecco tutti i prezzi.Alle conoscenze acquisite nel corso della pluriennale attività di ricerca scientifica ha affiancato le competenze maturate collaborando in modo indipendente e autonomo con primari studi professionali ...