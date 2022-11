Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Victor Nasconde I Debiti Di Francisco!

(Di domenica 6 novembre 2022)Unassiste ad una rissa e scopre che Francisco ha dei grossidi gioco. Dopo averglielo promesso, però, Velez de Guevara mantiene il segreto… Nel corso di Un, i telespettatori hanno già assistito alle difficoltà economiche di Francisco e della famiglia di Carmen. Quest’ultimo aveva contratto deidi gioco ma aveva promesso che non sarebbe più accaduto. In realtà, nel corso delle, Francisco finirà nuovamente vittima del suo vizio, ma questa volta a coprirlo ci sarà, il quale farà in modo che nemmeno la stessa Carmen scopra ciò che sta ...

Questo e moltoandrà in onda oggi pomeriggio, alle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset, con la conduzione di Maria De Filippi."Da noi a Ruota Libera" con Francesca Fialdini su Rai 1:e ospiti del 6 novembre L'... La conduttrice Serena Bortone , al timone del successo pomeridiano di Rai1 "Oggi è ungiorno".Sono i temi al centro della puntata di «Mezz'ora in più» e «Mezz'ora in più/Il mondo che verrà» in onda domenica 6 novembre, a partire dalle 14,30 su Rai 3. Gli ospiti di Lucia Annunziata ...Questa sera, domenica 6 novembre, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di “Che tempo che fa“, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni.