Andy Taylor ha il cancro | salta la reunion dei Duran Duran

(Di domenica 6 novembre 2022) Per la cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles il gruppo si è presentato senza lo storico chitarrista e Le Bon ha svelato la difficile battaglia chesta combattendo

Chi è, chitarrista e storico ex membro dei Duran Duran. Tra i fondatori dell'amato gruppo britannico anni Ottanta, L'articolo, chi è l'ex chitarrista dei Duran Duran: carriera, ...Doveva essere il momemnto della reunion, ma, purtroppo così non è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...